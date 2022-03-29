Що пропонував Мінфін

Мінфін запропонував два випуски цінних паперів в національній валюті, строком обігу 6 місяців та 3 роки. Загалом від їх розміщення в бюджет вдалось залучити 3,32 мільярда гривень.

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Середньозважена дохідність військових облігацій:

  • 6-місячні – 10%,
  • 3-річні – 11%.

Що таке військові облігації

Військові облігації – це позикові цінні папери, випущені урядом з метою фінансування військових операцій під час війни. Вони сприяють накопиченню коштів на ведення війни та водночас дають можливість громадянам країни долучитись до боротьби.

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