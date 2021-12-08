Інвестори мали змогу отримати 6 випусків гривневих зобов’язань та 2 випуски в євро і доларах.
Читайте також Держборг України у жовтні знизився більше на 7 мільярдів гривень
Детальніше про держоблігації
До бюджету вилучили 261 мільйон доларів під 3,5% з погашення до 23 червня 2022 року, а також 36,5 мільйона євро під 1,75%. Останні слід погасити до 10 березня 2022 року.
Інші залучення:
- 15 мільйонів гривень під 12,85% з погашення 30 жовтня 2024 року;
- 516 мільйонів гривень під 12,64% з погашення 1 листопада 2023 року;
- 487 мільйонів гривень під 11,79% з погашення 19 квітня 2023 року;
- 2,72 мільярда гривень під 11,7% з погашення 14 грудня 2022 року;
- 3,56 мільярда гривень під 11,49% з погашення 26 серпня 2022 року;
- 1,1 мільярда гривень під 10,7% від погашення 29 червня 2022 року.
Міжнародні резерви України перевищили 30 мільярдів доларів
У листопаді 2021 року міжнародні резерви України зросли на 3%. Станом на 1 грудня вони становили 30,549 мільярда доларів.
Це зумовлено другим траншем від Міжнародного валютного фонду. За програмою stand-by надійшло 500 мільйонів спеціальних прав запозичення.