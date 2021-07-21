Мінфін залучив до держбюджету додаткові майже 8 мільярдів: як це сталося

Міністерство фінансів України залучило до держбюджету додаткові 7,7 мільярда гривень. Це стало можливим завдяки продажу облігацій внутрішньої держпозики.

Так, на аукціонах інвестори придбали 5 випусків цінних паперів в національній валюті та 1 випуск в іноземній валюті.

Важливо Мінфін провів аукціони з продажу ОВДП: скільки залучили до бюджету

Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні складає від 1 року до 5. Найбільший попит був зосереджений на 2-річних ОВДП, від розміщення яких до державного бюджету залучили одразу 5,4 мільярда гривень. Тоді як від розміщення номінованих в іноземній валюті облігацій залучили 8 мільйонів євро.

Середньозважена дохідність облігацій у гривні

1-річних ОВДП склала 10,99%,

1,5-річних – 11,30%,

2-річних – 12,09%,

3-річних – 12,30%,

5-річних – 12,59%.

Водночас середньозважена ставка дохідності за ОВДП, номінованих у євро, склала 2,50% за 1-річними облігаціями.

Що таке ОВДП?Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій, зазначає Мінфін.



Мінфін продав держоблігацій на 7,75 мільярда гривень / Фото Мінфіну