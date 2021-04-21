Мінфін підняв ставки на держоблігації: скільки залучили до бюджету

Джерело:фейсбук Мінфіну
Міністерство фінансів України суттєво підвищило ставки розміщення державних облігацій (ОВДП) на аукціонах, після підвищення Національним банком облікової ставки з 6,5% до 7,5%. В результаті підвищення ставки Мінфіну вдалось залучили до бюджету понад 4,5 мільярди гривень.
Скільки вдалось залучити
В результаті розміщення ОВДП 20 квітня 2021 року до держбюджету було залучено 4, 592 мільярди гривень. При цьому середньозважена дохідність ОВДП становила:
Читайте також НБУ перерахує до держбюджету-2021 менше, ніж передбачалось
Результати аукціону 20 квітня 20121 року / Інфографіка Міністерства фінансів України
15 квітня 2021 року на пресбрифінгу голова НБУ Кирило Шевченко та його заступник Юрій Гелетій розповіли, що через нарощення військ Росії біля кордону України, попит на держоблігації впав, а на валюту навпаки зріс. Проте Нацбанк допускає, що нерезиденти можуть повернутись у разі зменшення військової напруги на Сході.
Ми сподіваємося, що в разі зниження військового напруги нерезиденти можуть активно повертатися на ринок ОВДП,
– сказав Гелетій.
Голова НБУ ж наголосив, що золото-валютних резервів НБУ достатньо для стримування попиту на валюту.Нагадаємо, 15 квітня 2021 року НБУ підвищив облікову ставку з 6,5% до 7,5%. Проте, це було не перше підняття ставки, адже 5 березня 2021 року НБУ підняв облікову ставку вперше з квітня 2019 року з 6% до 6,5%.