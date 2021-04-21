Міністерство фінансів України суттєво підвищило ставки розміщення державних облігацій (ОВДП) на аукціонах, після підвищення Національним банком облікової ставки з 6,5% до 7,5%. В результаті підвищення ставки Мінфіну вдалось залучили до бюджету понад 4,5 мільярди гривень.

Скільки вдалось залучити

В результаті розміщення ОВДП 20 квітня 2021 року до держбюджету було залучено 4, 592 мільярди гривень. При цьому середньозважена дохідність ОВДП становила:

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за 3 місяці збільшилась на 73 базисних пунктири під 8,50% й залучила 33 мільйони гривень;

збільшилась на 73 базисних пунктири під 8,50% й залучила 33 мільйони гривень; за 1 рік збільшилась на 40 базисних пунктирів під 11,15% й залучила 4 406 мільйонів гривень;

збільшилась на 40 базисних пунктирів під 11,15% й залучила 4 406 мільйонів гривень; за 1,5 роки збільшилась на 20 базисних пунктирів під 11,30% й залучила 2,6 мільйона гривень;

збільшилась на 20 базисних пунктирів під 11,30% й залучила 2,6 мільйона гривень; за 6 років збільшилась на 25 базисних пунктирів під 12,75% й залучила 151,5 мільйони гривень.

Найбільшим попит мали річні ОВДП, яких було продано на трохи більше, ніж 4,4 мільйона гривень. Результати аукціону 20 квітня 20121 року / І нфографіка Міністерства фінансів України

Що таке ОВДП Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій, Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій, зазначає Мінфін

Зниження попиту на ОВДП

15 квітня 2021 року на пресбрифінгу голова НБУ Кирило Шевченко та його заступник Юрій Гелетій розповіли, що через нарощення військ Росії біля кордону України , попит на держоблігації впав, а на валюту навпаки зріс. Проте Нацбанк допускає, що нерезиденти можуть повернутись у разі зменшення військової напруги на Сході.

Ми сподіваємося, що в разі зниження військового напруги нерезиденти можуть активно повертатися на ринок ОВДП,

– сказав Гелетій.

Голова НБУ ж наголосив, що золото-валютних резервів НБУ достатньо для стримування попиту на валюту.