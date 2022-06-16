Мінфін не підвищуватиме ставки за ОВДП

Зі слів Буци, історично не було будь-якої сильної кореляції між дохідністю ОВДП та обліковою ставкою НБУ, крім найкоротшого кінця кривої дохідності, тому рішення про облікову ставку не має впливу на дохідність наших облігацій.

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Нашою ціллю є максимальна економія коштів державного бюджету, і ми не можемо дозволити собі збільшувати вартість обслуговування державного боргу і витрачати на це кошти, які необхідно потратити на фінансування армії. Ми збережемо криву дохідності на довоєнному рівні, а аукціон минулого вівторка показав, що попит залишається значним,

– зазначив Буца.

Чому очікували, що Мінфін підвищить ставки

2 червня НБУ підвищив облікову ставку з 10% до 25%, аби посилити інтерес до гривневих активів. Також під час пресбрифінгу регулятор висловили сподівання, що уряд також відреагує на підвищення ставки й збільшить ставки на військові облігації зокрема.

На наступному аукціоні з продажу ОВДП 7 червня, Мінфін спромігся залучити лише 810 мільйонів гривень. Це сталося через підвищення облікової ставки та відмови Мінфіном підвищувати ставки дохідності цінних паперів. Тож після таких рішень загальна кількість інвесторів у військові облігації серед громадян та бізнесу України почала збільшуватися менш активно.

Нагадаємо, що Мінфін проводить аукціон з продажу військових облігацій щовівторка. Відтак 14 червня ситуація значно покращилась й до бюджету було залучено 5,45 мільярда гривень за курсом Нацбанку.

Результат аукціону з продажу ОВДП 14 червня / Інфографіка Мінфіну

Що таке військові облігації й навіщо вони

Військові облігації – це позикові цінні папери, випущені урядом з метою фінансування військових операцій під час війни. Вони сприяють накопиченню коштів на ведення війни та водночас дають можливість громадянам країни долучитись до боротьби.

Після введення воєнного стану Кабмін прийняв рішення про випуск військових облігацій. Військові ОВДП покликані акумулювати кошти для забезпечення потреб ЗСУ та стабілізувати фінанси держави в умовах воєнного стану.

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