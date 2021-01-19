У Міністерстві фінансів вважають, що пряме фінансування Держбюджету Міжнародним валютним фондом має припинитися до 2023 року. Наразі МВФ надає гроші безпосередньо в бюджет для фінансування дефіциту.

У Мінфіні хочуть, щоб МВФ виділяв гроші на резерви Національного банку, або лише надавав технічну допомогу, тобто гарантії, що гроші будуть доступні у випадку надзвичайної ситуації. Про це в інтерв'ю Der Standard заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Що сказав Марченко

Пряме фінансування держбюджету має припинитися до 2023 року, аби ми могли позичати гроші на ринкових умовах і знову ставати незалежними відносно своїх запозичень,

– наголосив міністр.

Він зазначив, що Україна "все ще залежить від хороших новин від МВФ у 2021 році", аби продовжувати співпрацювати з ЄС і Світовим банком та позичати гроші на ринку капіталу за прийнятними процентними ставками.

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