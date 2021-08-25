Мінфін хоче коригувати Держбюджет-2021: на що не вистачає грошей
Джерело:"Ітерфакс–Україна"
Фінансування субсидій у жовтні та листопаді вимагає корективів у Держбюджеті-2021. Проте міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що з урахуванням перевиконання держбюджету за доходами це не є проблемою.
Фінансування субсидій вимагає корективів
Марченко відмітив, що фінансування субсидій – один з показників, який вимагає коректив у бюджеті на 2021 рік.
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Як оплачуються субсидії
Очільник Мінфіну розповів, що субсидії оплачуються на початку наступного за звітним місяцем. Тому, грудневі субсидії будуть оплачені в січні.
Виходить, тільки жовтень – листопад. Фінансування субсидій на цей період найбільш критичне, і ми зараз думаємо, як це питання зняти,
– поділився Марченко.
Чи є гроші на проведення коректив
Також міністр зазначив, що уряд готовий виділити гроші на вище згадані корективи й часу на їх проведення більш чим достатньо. Враховуючи перевиконання держбюджету, виділення коштів на проведення корективів проблемою не буде, запевняє Марченко.Від початку 2021 року до Держбюджету-2021 надійшло майже 600 мільярдів гривень, що складає 104,6% від плану. Це на 25,3 мільярда гривень більше, ніж було заплановано.
Коштів на субсидії вистачить усім, у кого на це є право,
– розповів голова Мінфіну.