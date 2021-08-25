Фінансування субсидій вимагає корективів

Марченко відмітив, що фінансування субсидій – один з показників, який вимагає коректив у бюджеті на 2021 рік.

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Як оплачуються субсидії

Очільник Мінфіну розповів, що субсидії оплачуються на початку наступного за звітним місяцем. Тому, грудневі субсидії будуть оплачені в січні.

Виходить, тільки жовтень – листопад. Фінансування субсидій на цей період найбільш критичне, і ми зараз думаємо, як це питання зняти,

– поділився Марченко.

Чи є гроші на проведення коректив

Також міністр зазначив, що уряд готовий виділити гроші на вище згадані корективи й часу на їх проведення більш чим достатньо. Враховуючи перевиконання держбюджету, виділення коштів на проведення корективів проблемою не буде, запевняє Марченко.

Від початку 2021 року до Держбюджету-2021 надійшло майже 600 мільярдів гривень, що складає 104,6% від плану. Це на 25,3 мільярда гривень більше, ніж було заплановано.

Коштів на субсидії вистачить усім, у кого на це є право,

– розповів голова Мінфіну.

Нагадаємо, що згідно з Держбюджетом-2021 на виплату пільг та житлових субсидій передбачено видатки у розмірі 35,2 мільярда гривень.