Мінфін чекає транш МВФ і макрофінансову допомогу ЄС: скільки грошей отримає Україна

До кінця 2021 року у Міністерстві фінансів України очікують отримати кошти від Євросоюзу за програмою макрофінансової допомоги. Також установа чекає надходження 700 мільйонів доларів траншу від Міжнародного валютного фонду.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко. Попри побоювання, що Мінфін не впорається з піковими виплатами у вересні, цей період вдалося пройти "без паніки і без додаткової істерики".

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Україна може отримати кошти від ЄС та МВФ

За словами міністра, цьому сприяло декілька фактів. Зокрема мовиться про розміщення єврооблігацій і роботу Мінфіну на внутрішньому ринку. Ще одним чинником стало отримання 2,7 мільярда доларів від МВФ при розподілі SDR (Special Drawing Rights або спеціальні права запозичення).

"Макрофін" від ЄС скоро отримаємо, залишилися технічні деталі. Сподіваюся, що в цьому році отримаємо транш МВФ, і що у нас буде успішний перегляд програми. Все це якоюсь мірою дозволяє нам відчувати себе спокійніше,

– резюмував Марченко.

Він підкреслив, що частину з отриманих 2,7 мільярда доларів вже використовували на погашення облігацій, розміщених під гарантії скарбниці США. Крім того, Марченко пояснив, що SDR не варто направляти на витрати бюджету, а лише на фінансування.

"Ці гроші за своєю природою – це не доходи. Вони не зароблені економікою України, їх не можна використовувати на витрати. Це джерело фінансування бюджету", – додав він.

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