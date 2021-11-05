У Міненерго заявили, що опалювальний сезон "пройдемо спокійно"

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що цьогорічний опалювальний сезон є серйозним випробуванням для України. Однак він переконаний, що наша країна зможе пройти цю зиму "спокійно".

За словами Германа Галущенка, Росія створює низку перешкод для опалювального сезону в Україні. Про це міністр заявив під час години питань до уряду на засіданні Верховної Ради.

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Герма Галущенко заявив, що цьогорічний опалювальний сезон особливий, адже ми спостерігаємо за тиском Росії на Європу для покращення власного геополітичного становища. Крім того, Кремль створює штучні перешкоди для України у вигляді припинення постачання вугілля.

Ми розумімо що це дійсно великий виклик проходження саме цієї зими, але ми абсолютно впевнені, що пройдемо спокійно і вийдемо ще міцнішими,

– заявив міністр.

Однак цієї зими альтернативою вугіллю стане атомна генерація. Під час цьогорічного опалювального сезону працюватимуть 14 з 15 блоків українських АЕС, що додасть 7 мільярдів мегаватів на годину. Таким чином навантаження на атомну енергетику зросте на 15%, а потреба у вугіллі знизиться на 3,6 мільйона тонн.

Станом на початок листопада працюють 11 атомних блоків. Протягом місяця планують запустити ще 2, а в грудні – 1. Для роботи блоків, за словами міністра, є необхідні запаси палива.

Станом на сьогодні резерв палива, який закуплений наперед, дає можливість спокійно проходити сезон. Є 146% річної потреби для блоків ВВР-1000 і 150% річної потреби для блоків ВВР-440. Ми абсолютно спокійно і надійно забезпечені необхідним ресурсом ядерного палива,

– заявив Галущенко.

Крім того, зросте навантаження на теплову генерацію. На ТЕС у листопаді збільшать постачання вугілля завдяки контрактам з Польщею, ПАР та США.

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