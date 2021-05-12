Міненерго виплатить шахтарям понад 800 мільйонів за борги за зарплатами

Міністерство енергетики досягло домовленостей з Міністерством фінансів щодо термінового погашення заборгованості із заробітної плати шахтарям за 2021 рік.

У відомстві повідомили, що кошти обсягом 836,5 мільйона гривень мають надійти на рахунки вуглевидобувних підприємств найближчими днями.

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Міненерго докладає максимум зусиль до вирішення поточних проблем вугільної галузі та виплати заробітної плати гірникам, – зазначають у міністерстві.

Там також додали, що позитивно оцінюють конструктивну позицію лідерів профспілок, спрямовану на співпрацю та спільний пошук шляхів вирішення нагальних питань.

"Водночас політизація та безпідставні протести призводять до створення штучної кризи та негативно позначаються на репутації галузі", – підсумували у Міненерго.

Мітинг шахтарів під Офісом Президента

У середу, 12 травня, біля Офісу Президента розпочалася всеукраїнська акція протесту шахтарів. Трансляцію мітингу вів голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у своєму фейсбуці.

Серед вимог протестувальників:

розрахуватись з гірниками держшахт по зарплатних боргах;

зупинити руйнівні процеси у вугільній галузі;

встановити адекватну ціну на вугілля;

зупинити згубний для державного енергоринку імпорт ресурсів з Росії та Білорусі;

відкликати законопроєкти, якими ліквідується соціальний діалог та встановлюється диктатура роботодавця.

Державні вугледобувні підприємства заборгували понад 1 286,5 мільйона гривень заробітної плати. Ці гроші шахтарі не отримали за 2015 – 2020 роки.

Нагадаємо, що керівництво Міністерства енергетики підписало низку наказів, які забезпечують стабільне фінансування роботи енергосектору, зокрема щодо виплат зарплати працівникам вугледобувних підприємств.