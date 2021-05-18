Міненерго вимагає зупинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Міністр енергетики Герман Галущенко звернувся до НКРЕКП, щоб заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Все тому, що такий імпорт може загрожувати енергобезпеці.

Міненерго просить дозволу скористатись законом, який передбачає зупинку імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. Галущенко переконаний, що імпорт з країн, які не є членами Енергоспівтовариства, суперечить стратегічним цілям України та потенційно загрожує енергобезпеці.

Важливо Зеленський підписав закон, що дозволяє зупинити імпорт електроенергії з Росії й Білорусі

Про які стратегічні цілі говорить Галущенко

Однією з таких стратегічних цілей міністр назвав синхронізацію Об’єднаної енергетичної системи України з ENTSO-E. Галущенко наголосив, що ключовою вимогою цього є достатнє забезпечення власних генерувальних потужностей для покриття прогнозованого попиту на електрику.

Однак імпорт з Росії погіршує фінансово-економічне становище виробників електроенергії, якість виконання графіків ремонтів генерувального обладнання електростанцій і ТЕЦ. Крім того, це негативно впливає на здатність виробників забезпечити закупівлю палива для осінньо-зимового періоду.

Міненерго підтримує заборону імпорту електричної енергії з держав, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства та звертається до НКРЕКП щодо прийняття відповідного рішення,

– мовиться у листі Галущенка.

Що цьому передувало