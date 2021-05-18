Міненерго просить дозволу скористатись законом, який передбачає зупинку імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. Галущенко переконаний, що імпорт з країн, які не є членами Енергоспівтовариства, суперечить стратегічним цілям України та потенційно загрожує енергобезпеці.
Важливо Зеленський підписав закон, що дозволяє зупинити імпорт електроенергії з Росії й Білорусі
Про які стратегічні цілі говорить Галущенко
Однією з таких стратегічних цілей міністр назвав синхронізацію Об’єднаної енергетичної системи України з ENTSO-E. Галущенко наголосив, що ключовою вимогою цього є достатнє забезпечення власних генерувальних потужностей для покриття прогнозованого попиту на електрику.
Однак імпорт з Росії погіршує фінансово-економічне становище виробників електроенергії, якість виконання графіків ремонтів генерувального обладнання електростанцій і ТЕЦ. Крім того, це негативно впливає на здатність виробників забезпечити закупівлю палива для осінньо-зимового періоду.
Міненерго підтримує заборону імпорту електричної енергії з держав, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства та звертається до НКРЕКП щодо прийняття відповідного рішення,
– мовиться у листі Галущенка.
Що цьому передувало
- Президент Володимир Зеленський 12 травня підписав закон щодо сертифікації оператора передачі електроенергії відповідно до вимог ЄС. Відповідно до цього закону, НКРЕКП може заборонити імпорт електрики з Росії.
- Рада підтримала ініціативу 15 квітня.
- До речі, раніше заявляли, що Україна планує від'єднатися від електромережі з Білоруссю і Росією до кінця 2023 року. Нашу електромережу інтегрують у частину європейської.