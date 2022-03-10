Заклик збільшити видобуток нафти

Гренхольм зауважила, що коли нафта коштує 112 доларів за барель, і це відбивається на цінах на бензин, то наслідки для людей серйозні та реальні.

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Ми перебуваємо у надзвичайній ситуації й маємо збільшити короткострокові поставки там, де це можливо, щоб стабілізувати ринок та звести до мінімуму збитки американським сім'ям,

– вважає вона.

Також Гренхольм додала, що Міненерго та адміністрація Байдена готові працювати над збільшенням можливостей використання чистої енергії.

"Це означає, що ми повинні впроваджувати чисті технології якнайшвидше, але ми не маємо ілюзій, що кожен американець отримає електромобіль або тепловий насос завтра, наступного місяця або наступного року", – поділилась Гренхольм.

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Ціна нафти на біржі

10 березня цього року ціна нафти марки Brent зросла на 1,35%, до 112,65 долара за барель. Базовий контракт впав на 13% на попередній сесії, що стало найбільшим одноденним падінням майже за два роки.

Що стосується цін нафти марки WTI, то вони виросли на 0,5%, до 109,30 доларів за барель після торгів в діапазоні більш як 4 доларів. Контракт впав на 12,5% на попередній сесії, що стало найбільшим денним зниженням з листопада.

Видання Reuters зауважило, що невизначеність щодо того, звідки й коли будуть надходити поставки для заміни нафти другого за величиною у світі експортера, Росії, в умовах жорсткого ринку призвела до широкого діапазону прогнозів цін на нафту від 100 до 200 доларів за барель.

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