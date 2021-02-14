У Міненерго не знають, скільки газу у сховищах "Нафтогазу", – Вітренко

Міністерство енергетики України не має точної інформації про те, скільки газу є в підземних сховищах "Нафтогазу". Юрій Вітренко заявив, що цей показник необхідний для забезпечення безпеки постачання газу.

За словами виконувача обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка, загальна інформація щодо газу є. Непрозорість полягає в тому, що невідомо, скільки його в підземках "Нафтогазу".

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Газ у підземних сховищах "Нафтоназу": що відомо

Вітренко додав, що "там є теж 2 режими – митний склад і немитний склад". Однак інформації по цьому також немає.

Мало того, я навіть розкрию секрет: я запитав у своїх співробітників, бо потрібно було на Кабмін подавати документи. Міненергетики сказало, що "Нафтогаз" навіть їм не надає такі дані,

– зазначив він.

За словами виконувача обов'язків міністра, "Нафтогаз" перебуває у власності держави, аби він працював там, де ринок сам по собі не працює ефективно.

"Наприклад, забезпечував безпеку постачання газу. А для цього ми маємо бачити, наприклад, скільки в самого "Нафтогазу" у підземці газу", – наголосив Вітренко. Він звернув увагу, що повинна бути відомою і собівартість цього газу у підземці.