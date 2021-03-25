У Міненергетики розповіли, скільки заборгували шахтарям

Державні вугледобувні підприємства заборгували понад 1 286,5 мільйона гривень заробітної плати. Ці гроші шахтарі не отримали за 2015 – 2020 роки.

У Міністерстві енергетики уточнили, що лише за 2 місяці 2021 року заборгованість склала 782,3 мільйона гривень. Про це відомство повідомило у відповідь на запит ЗМІ.

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На зарплати направили лише 40% необхідної суми

За перші 2 місяці 2021 року шахтарям нарахували 1 308,3 мільйона гривень зарплати разом з нарахуваннями. Станом на 22 березня на виплату спрямували 526 мільйонів в українській валюті. Проте це становить лише 40,2% від необхідної суми зарплати.

Фінансовий стан державних вугледобувних підприємств не дозволяє забезпечити виплату поточної зарплати та погашення заборгованості з неї,

– пояснили в Міненерго.

Задля погашення заборгованості звернулись до Шмигаля

У відомстві кажуть – задля погашення заборгованості уже звернулись до глави уряду Дениса Шмигаля. Також прохання вирішити ситуацію надіслали до Міністерства фінансів. Мінфін просять внести зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету на 2021 рік.

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