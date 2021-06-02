Загалом вартість дизельного палива збільшилася на 2 копійки за літр, а бензину – на 8 копійок за літр.

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Нові ціни Мінекономіки оприлюднило на підставі розрахунків "Нафтогазу". Згідно з новими даними:

вартість літру бензину становить 24,92 гривні;

вартість літру дизельного палива становить 20,91 гривні.

Ще донедавна вартість пального складала 24,84 гривні за літр та 20,89 гривні за літр відповідно. Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,92 гривні за літр, дизельного пального – 27,91 гривні за літр.

Зауважимо, що раніше Кабмін ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне пальне постановою від 14 травня через їхнє зростання. Бізнес це рішення розкритикував. Однак вже 17 травня ціни на АЗС різко знизилися. Зокрема, кілька великих мереж АЗС опустили ціни на бензин А-95 на 1 – 2 гривні.

Більше про те, чи варто боятися цін на пальне та що зміниться для споживачів – читайте у матеріалі 24 каналу.