Таку цифру озвучила міністерка економіки України Юлія Свириденко. Вона наголосила, що в 2022 році планують додаткове зростання ВВП завдяки новим програмам.

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В Україні підвищуватимуть ВВП

Зокрема в Мінекономіки розраховують на масове утеплення житлових будинків. Планують також відновити системи зрошення у південних областях та здешевити іпотечне кредитування.

Окрім цього, держава має на меті нарощувати обсяги експорту української продукції. Для цього активно підтримуватимуть фінансово товаровиробників.

Довідка. Валовий внутрішній продукт, або ВВП – це один із найважливіших показників економіки країни. Його вимірюють в грошовому еквіваленті ринкової вартості усіх кінцевих товарів та послуг, які спродукували за квартал, рік чи інший період.

За словами міністерки, відомство планує забезпечити у 2022 році та подальшому майбутньому:

зростання ВВП;

збільшення золотовалютних резервів;

стримування інфляції в допустимих межах.

Ми прагнемо довести бізнес-клімат в Україні до найкращих світових стандартів,

– заявила Свириденко.

Представники великих міжнародних інвестиційних компаній та фондів, уже інвестують в Україну та готові робити це надалі. Однак їх цікавить питання безпеки українських кордонів.

Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що ситуація на кордонах України досить стабільна. Працівники відповідальних державних органів постійно моніторять ситуацію, щоб протидіяти дезінформації та іншій шкоді з боку Росії.

ВВП в Україні: прогнози експертів

У зв'язку з пандемією COVID-19 та карантином, Нацбанк оприлюднив невтішний інфляційний звіт за останній квартал 2021 року. За прогнозом, зростання ВВП в Україні знизиться з 3,8% до 3,1%.

Водночас прем'єр Денис Шмигаль переконаний, що підняти внутрішній валовий продукт вдасться до 3,5%.

Історичний рівень ВВП в Україні відзначив і радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко. За його словами, це рекордний показник від 1991 року.

Текст публікації Юлії Свириденко:

"Вчора разом з Міністром оборони Олексієм Резніковим та Міністром закордонних справ Дмитром Кулебою провели онлайн-зустріч із представниками найбільших міжнародних інвестиційних компаній та фондів, які інвестують в Україну. Говорили про стабільність економіки та стійкість України до зовнішніх загроз. Ми поінформували інвесторів про поступове покращення наших макроекономічних показників та прогнози на найближчий рік. Наша мета забезпечити сталість основних показників: зростання ВВП, збільшення золотовалютних резервів, стримування інфляції в допустимих межах. Ми прагнемо довести бізнес-клімат в Україні до найкращих світових стандартів.

Хороша новина полягає у тому, що Україна завершує 2021 рік з найвищим доларовим ВВП за всю свою історію (орієнтовно 195 млрд доларів). Наступного року ми плануємо вийти на високі темпи зростання внутрішнього валового продукту завдяки старту низки програм. Зокрема, масштабної термомодернізації житлових будинків, комплексного відновлення систем зрошення на Півдні України, масового дешевого іпотечного кредитування, активного фінансування експортерів для подальшого нарощування експорту.

Безумовно, іноземних інвесторів найбільше цікавить питання безпеки кордонів. Олексій Резніков повідомив, що насправді ситуація є достатньо стабільною, що також доводять його особисті регулярні поїздки у прикордонні райони. Дмитро Кулеба зазначив, що інтенсивні спроби російської дезінформації нашкодити нашій державі, зокрема її економіці та інвестиційній привабливості, не будуть успішними та запевнив, що дипломати докладають максимум зусиль для формування позитивного іміджу України за кордоном.

Пряма регулярна відверта комунікація з внутрішніми та зовнішніми інвесторами – найкраща протидія гібридній війні. Будемо регулярно проводити такі зустрічі".