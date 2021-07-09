У Мінекономіки засудили максимальний штраф "Новій Пошті" та пообіцяли перевірку

У Міністерстві економіки засудили максимальний штраф, накладений Держпродспоживслужбою на "Нову пошту". У відомстві пообіцяли провести службову перевірку.

У міністерстві наголосили, що вважають такі дії щодо поштового оператора порушенням законодавства, а саме принципу пропорційності порушення та покарання.

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Реакція Мінекономіки на штрафи для "Нової пошти"

Міністерство засуджує такий підхід до розрахунку штрафів, оскільки він є суб'єктивним, і вважає його неприпустимим. Зазначена ситуація буде ретельно вивчена і проведена службова перевірка,

– йдеться у повідомленні.

Там додали, що регулювальні державні органи повинні захищати права споживачів, однак штраф має бути пропорційним порушенню.

У відомстві також розповіли, що для усунення фактора суб'єктивності при визначенні рівня штрафів за аналогічні порушення Мінекономіки розробило законопроєкт, який встановить фіксовану суму таких штрафів.

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