У Мінекономіки засудили максимальний штраф "Новій Пошті" та пообіцяли перевірку
Джерело:Мінекономіки
У Міністерстві економіки засудили максимальний штраф, накладений Держпродспоживслужбою на "Нову пошту". У відомстві пообіцяли провести службову перевірку.
У міністерстві наголосили, що вважають такі дії щодо поштового оператора порушенням законодавства, а саме принципу пропорційності порушення та покарання.
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Реакція Мінекономіки на штрафи для "Нової пошти"
Міністерство засуджує такий підхід до розрахунку штрафів, оскільки він є суб'єктивним, і вважає його неприпустимим. Зазначена ситуація буде ретельно вивчена і проведена службова перевірка,
– йдеться у повідомленні.
Там додали, що регулювальні державні органи повинні захищати права споживачів, однак штраф має бути пропорційним порушенню.
У відомстві також розповіли, що для усунення фактора суб'єктивності при визначенні рівня штрафів за аналогічні порушення Мінекономіки розробило законопроєкт, який встановить фіксовану суму таких штрафів.
Величезні штрафи для "Нової пошти": що відомо
- Держпродспоживслужба оштрафувала "Нову пошту" на 325 мільйонів гривень. Причиною для цього стали 2 інциденти: пошкодження посилки та обрахування клієнта.
- У січні 2021 року чоловік повідомив, що один з акваріумів, який доставляла пошта, прийшов розбитий. У березні інший клієнт поскаржився, що його обрахували.
- У відповідь "Нова пошта" пішла оскаржувати штрафи до суду.
- Згодом у Держпродспоживслужбі повідомили, що такого великого штрафу не буде, бо він не відповідає порушенню.