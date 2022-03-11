Збитки від війни з Росією вже склали 119 мільярдів доларів: оцінка Мінекономіки

Сума прямих втрат, яких зазнала інфраструктура України від повномасштабної російської військової агресії, вже досягла 119 мільярдів доларів. Про це заявив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін.

Збитки України від війни

"Коли офіс президента вчора-позавчора заявляв понад 100 мільярдів доларів, то ця цифра у нас дещо уточнена – це 119 мільярдів доларів. На жаль, з кожним наступним днем ​​війни вона зростатиме", – сказав Кудін в ефірі українських телеканалів.

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Компенсація з золотовалютних резервів Росії

Кудін зауважив, що ведеться робота щодо їх компенсації коштом заарештованих золотовалютних резервів Центробанку Росії.

Західні уряди вже заарештували золотовалютні резерви Центробанку Росії на суму 415 мільярдів доларів. По суті цієї суми майже достатньо, щоб перекрити ці прямі одноразові втрати,

– пояснив він.

За його словами, в Мінекономіки розраховують, що найближчим часом спільно з урядами-партнерами інших країн буде знайдено юридичний механізм, як ці гроші можуть надійти Україні для подальшого відновлення.

Виплата репарацій

Також Кудін нагадав ще один шлях отримання компенсацій збитків з агресора – репарації після підписання мирного договору та фактично капітуляції ворога.

Вони (репарації – 24 канал) можуть бути у двох формах – грошовій та натуральній. У вигляді репарацій могли б отримувати енергоресурси та інші види матеріальних цінностей, які Україні потрібні,

– розповів він.

Обсяг втрати ВВП

Політик відмітив, що серед інших шляхів компенсації Росією збитків України є судова, претензійна робота уряду нашої країни проти країни-агресорки у міжнародних судах. "Йдеться і про Міжнародний кримінальний суд, і про ЄСПЛ, і про комерційні арбітражі в усьому світі. У кожному з цих судів Україна подає позови проти РФ", – пояснив Кудін.

Перший заступник міністра зазначив, що Мінекономіки з першого дня почав вважати збитки, які держава зазнала через російську агресію. Він нагадав, що окрім прямого підходу визначення збитків (скільки коштуватиме відновити мости, дороги, об'єкти інфраструктури, лікарні, дитячі садки, школи, зруйновані Росією) є другий підхід – обсяг втрат ВВП.

Ми бачимо, що у містах та селищах, де йдуть активні бойові дії, економічна активність знизилася на 75%. На решті території України працює лише кожен другий бізнес. Це втрата 50% економічної активності,

– зауважив Кудін.

Він додав, що більшість металургійних заводів, більшість із яких сконцентровано на сході країни, припинили свою діяльність. "Блокування росіянами морських шляхів, безумовно, не дає можливості експортувати в повному обсязі кукурудзу, пшеницю, олію – традиційні продукти агроекспорту", – додав перший заступник голови Мінекономіки.

ВВП України у 2021 році вперше становив близько 200 мільярдів доларів.

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