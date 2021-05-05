Мінекономіки пропонує підвищити ціни на алкоголь: на скільки може подорожчати

Міністерство економіки схвалило постанову щодо збільшення цін на алкоголь. Так, найбільше може зрости роздрібна вартість горілки та лікеро-горілчаних виробів.

Проєкт постанови передбачає внесення змін у додаток до постанови уряду від 30 жовтня 2008 року № 957 "Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв". Про це мовиться у пояснювальній записці до документа.

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Чому зростуть ціни

Збільшення вартості алкогольних напоїв аргументують зростанням цін на сировину, комплектувальні, енергоносії та витрати на оплату праці. У міністерстві зазначають, що розмір мінімальних цін на окремі види алкогольних напоїв не відповідає реальним витратам на їх виробництво та реалізацію, а отже – потребує коригування.

На скільки можуть збільшити вартість

Роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби пропонують збільшити на 6,2%;

віскі, ром та джин – 5,9%;

коньяк (бренді) – 5,5%;

виноробна продукція (зброджені напої, суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями; сидр і перрі; зброджені напої, одержані виключно в результаті природного бродіння фруктових соків, з вмістом спирту не більше 8,5% об'ємних одиниць (без додання спирту); вермути, інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів – 8,2 – 34,2%.

Зауважимо, роздрібні ціни на натуральні вина, ігристі вина та газовані винні напої не змінюватимуться.



Пропоновані мінімальні ціни на алкоголь / Скриншот