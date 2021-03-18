На який ВВП все ж таки чекати українцям у 2021 році: прогнози політиків розділились

Джерело:Ітерфакс–Україна
На Всеукраїнському Форумі "Україна 30" міністр Ігор Петрашко та заступниця голови Офісу Президента Юлія Свириденко заявили про ріст ВВП у 2021 році, але розійшлись на 0,5% у цифрах. На чому ґрунтувались прогнози політиків – далі у матеріалі.
Глава Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства зазначив, що зберігає прогноз зростання економіки України у 2021 році на 4,6% ВВП. Прогноз враховує ризики додаткових локдаунів.
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Ми зберігаємо наш прогноз в 4,6%, перший квартал – "мінус" 3%, поки що за результатами двох місяців – "мінус" 2,2%",
– зазначив Петрашко.
Також Петрашко сподівається, що значних карантинних обмежень не буде. Політик відзначив, що у масштабах країни поки що такі розмови не йдуть.
У 2019 році Міністерство прогнозувало падіння економіки на 4,8%, а фактично отримало "мінус" 4,2%",
– глава Міністерства.
У 2021 році очікується ріст ВВП на рівні 5,1%, відзначила Свириденко. Депутатка заявила, що для досягнення такого росту повинні бути впроваджені відповідні монетарні, фіскальні заходи, а також заходу підтримки бізнесу.
Нам для щорічного зростання на 1 – 2% ВВП необхідні, як мінімум, 3 мільярди доларів іноземних інвестицій на рік,
– зазначила Свириденко.