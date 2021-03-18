На Всеукраїнському Форумі "Україна 30" міністр Ігор Петрашко та заступниця голови Офісу Президента Юлія Свириденко заявили про ріст ВВП у 2021 році, але розійшлись на 0,5% у цифрах. На чому ґрунтувались прогнози політиків – далі у матеріалі.

Прогноз росту ВВП

Глава Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства зазначив, що зберігає прогноз зростання економіки України у 2021 році на 4,6% ВВП. Прогноз враховує ризики додаткових локдаунів.

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Ми зберігаємо наш прогноз в 4,6%, перший квартал – "мінус" 3%, поки що за результатами двох місяців – "мінус" 2,2%",

– зазначив Петрашко.

Чи вплине локдаун на ВВП

Також Петрашко сподівається, що значних карантинних обмежень не буде. Політик відзначив, що у масштабах країни поки що такі розмови не йдуть.

У 2019 році Міністерство прогнозувало падіння економіки на 4,8%, а фактично отримало "мінус" 4,2%",

– глава Міністерства.

Нагадаємо, що раніше Юлія Свириденко заявила про очікуване зростання економіки у 2021 році на 5,1% ВВП. Свириренко розповіла про свої прогнози журналістам на форумі "Україна 30" 17 березня, за день до заяви Петрашка.

Який буде ріст ВВП за словами Свириденко

У 2021 році очікується ріст ВВП на рівні 5,1%, відзначила Свириденко. Депутатка заявила, що для досягнення такого росту повинні бути впроваджені відповідні монетарні, фіскальні заходи, а також заходу підтримки бізнесу.

Нам для щорічного зростання на 1 – 2% ВВП необхідні, як мінімум, 3 мільярди доларів іноземних інвестицій на рік,

– зазначила Свириденко.

Що відомо про Всеукраїнський Форум "Україна 30" Всеукраїнський Форум "Україна 30" – дискусійний майданчик, на якому представники влади всіх рівнів, експертного середовища, громадянського суспільства та міжнародної спільноти підіймають низку проблем, які потребують виважених рішень, зазначається на

Зібрання учасників форуму відбувається щотижня, починаючи з лютого 2021 року. Всеукраїнський Форум "Україна 30" – дискусійний майданчик, на якому представники влади всіх рівнів, експертного середовища, громадянського суспільства та міжнародної спільноти підіймають низку проблем, які потребують виважених рішень, зазначається на сайті форуму Зібрання учасників форуму відбувається щотижня, починаючи з лютого 2021 року.

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