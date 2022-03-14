Про це повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін в етері марафону українських телеканалів. 24 канал передає деталі.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни

Як рахуватимуть втрати ВВП України

Денис Кудін розповів, що підбивати підсумки щодо ВВП у Мінекономіки зможуть лише тоді, коли завершиться перший повний місяць, відколи економіка України перейшла на воєнний режим.

Тобто у квітні ми зможемо провести проміжні підсумки березня і тоді ж назвати певні цифри,

– уточнив заступник міністра економіки України.

Посадовець також зазначив, що міністерство рахує збитки від бойових дій за двома підходами – окрім підрахунку втрат ВВП, також обчислюється шкода, завдана інфраструктурі країни.

До слова, Кудін нагадав, що станом на 13 березня Росія завдала українській інфраструктурі збитків на понад 119 мільярдів доларів.

Додамо, що уряд вже закликав міжнародних партнерів, інвесторів, організації та бізнес надати Україні фінансову підтримку, яка сприятиме відновленню стабільності української економіки.

Зверніть увагу – на Росію чекає дефолт, ситуація критична: дивіться відео