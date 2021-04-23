У Мінекономіки покращили прогноз зростання ВВП

Зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році очікується на рівні 4,1%. У 2022 році він прогнозовано становитиме 3,7%.

Як зростатиме ВВП

У Мінекономіки наголосили, що раніше ВВП на 2021 рік прогнозували на рівні 3,2%, а на 2022 рік – 3,5%. Тобто, згідно з новими прогнозами, показник зросте.

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Бюджетне стимулювання зберігатиме високі позиції, що має свій відбиток у розмірі дефіциту бюджету. За оцінками експертів, у порівнянні з 2020 роком він поступово зменшуватиметься, але буде вищим за попередні оцінки,

– заявили у міністерстві.

Там додали, що консенсусна оцінка на 2021 рік становить -4,9% від ВВП проти -3,4% попередньої оцінки. Водночас на 2022 рік – -4,3% на відміну від -2,8%.

На думку експертів, в Україні триватиме зростання на рівні 3,5% у 2023 році та 3,9% у 2024 році. Інфляція ж повернеться до цільових орієнтирів НБУ – 5,7% у 2023 році та 5,1% у 2024 році.