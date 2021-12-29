Прогноз росту ВВП у 2022 році

У міністерстві скоригували прогноз росту ВВП за результатами 2022 року у бік більшої стриманості. Прогнозовано він зросте до 3,8% замість 3,6%.

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В основному це пов’язано з новими викликами у зв’язку з продовженням обмежень щодо коронавірусу. Міністерство очікувало, що обмеження для економіки буде знято раніше, але виявлення нових випадків і чергові хвилі COVID-19 говорять про те, що підприємствам може знадобитися більше часу, щоб адаптуватися до нових умов,

– розповіла Свириденко.

Додамо, що міністерка економіки зазначила, що за підсумками 2021 року Україна матиме найвищий доларовий ВВП за всю історію – майже 200 мільярдів доларів. Більше про це, читайте тут.

Що таке ВВП

ВВП – це внутрішній валовий продукт, котрий позначає загальну грошову вартість товарів, які вироблені на території конкретної країни. Зверніть увагу, що падіння ВВП є показником економічного спаду країни, або рецесії, зростання ж навпаки свідчить про її процвітання.

Що буде з інфляцією у 2022 році

Зі слів Свириденко прогноз щодо інфляції залишається незмінним. Адже НБУ вже вжив низку заходів, щоб повернути інфляцію у допустимі межі.

Мета Нацбанку – це 5%, плюс-мінус 1%. Відповідно, за його розрахунками, вже у другій половині наступного року ми зможемо досягти такого показника,

– зауважила Свириденко.

Нагадаємо, що у листопаді інфляція сповільнилась до 10,3% проти 10,9% річних у жовтні. У НБУ очікують, що до кінця 2021 року вона складатиме близько 10% річних.

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Відповідаючи на запитання щодо координації економічного блоку уряду та НБУ Свириденко зазначила, що завдання координації економічної політики — забезпечення макроекономічної стабільності та інтенсивне зростання. Також вона наголосила, що згідно з українським законодавством, НБУ – незалежний регулятор.

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