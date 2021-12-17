Водночас глава німецького регулятора, який проводить сертифікацію газопроводу, Йохен Хоманн заявляв, що у першій половині року його не сертифікують. Він вважає, що процедура займе більше часу.

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Чому затримується сертифікація

За словами Хоманна, Федеральне мережеве агентство раніше призупинило процедуру сертифікації газопроводу поки не створять дочірню компанію швейцарської Nord Stream 2 AG. Це потрібно для експлуатації національної ділянки магістралі та передачі їй основних активів та кадрових ресурсів. Заявку на сертифікацію подавала компанія, що зареєстрована у Швейцарії, а треба, щоб вона була зареєстрована у ФРН.

Поки компанія реєструється, процес сертифікації зупинили. Його відновлять тоді, коли регулятор отримає відповідні документи. Як стверджує Хоманн, важко спрогнозувати, коли документи можуть надійти. Водночас частина терміну, який виділили на розгляд документів, уже минула.