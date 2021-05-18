Зелене світло, – у Мінекономіки заявили про наближення України до "промислового безвізу" з ЄС

У Мінекономіки заявили, що Україна стала на вагомий крок ближче до укладання "промислового безвізу" з Євросоюзом. Експерти ЄС позитивно оцінили документи, необхідні для укладання угоди.

У травні завершилася робота першої попередньої оціночної місії ЄС. Її представники оприлюднили звіт, який включав позитивну оцінку щодо відповідності української нормативно-законодавчої бази до бази ЄС.

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У Мінекономіки наголосили, що це дійсно "зелене світло" до подальших важливих етапів.

Ми стали на ще один вагомий крок ближче до укладання "промислового безвізу"… Вперше за всю незалежність України ми рухаємось до цілі "промисловий безвіз" дуже впевнено, системно і планомірно,

– мовиться у повідомленні міністерства.

Документи щодо "промислового безвізу" переглянули

Міністр Ігор Петрашко заявив, що експерти комплексно оцінили документи, необхідні для укладання угоди:

Перелік нормативних актів, які підлягали оцінці, розширили на документи щодо екологічного маркування та екодизайну.

Експерти виявили, що 67 документів є належно транспоновані.

Ще щодо 13 документів триває робота.

Щодо 6 з них дали проєкти відповідних нормативних актів ЄС.

Що треба вдосконалити

Експерти визначили блок питань, які необхідно врегулювати на стадії підготовки до укладання угоди:

щодо визнання маркування СЕ. Це спеціальний знак, який наноситься на виріб та засвідчує, що він відповідає основним вимогам директив ЄС й стандартам.

участі в системах RAPEX і ICSMS.

"Експерти дійшли висновку, що національна інфраструктура якості працює на основі норм і принципів ЄС", – наголосили в Мінекономіки.

Тому найближчими тижнями розпочнеться комплексний аудит роботи усіх інституцій в сфері технічного регулювання.