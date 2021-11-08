Мінекономіки готує законопроєкт з підтримки бізнесу у червоних карантинних зонах

В Україні уже 16 областей перейшли до червоної карантинної зони. Через це Міністерство економіки розробляє законопроєкт про підтримку бізнесу в таких регіонах.

Законопроєкт про підтримку бізнесу буде готовим найближчим часом. Про це президент Володимир Зеленський заявив на селекторній нараді 8 листопада.

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Президент наголосив на важливості підтримки бізнесу

За словами президента Володимира Зеленського підтримка бізнесу в сьогоднішніх умовах є важливою. Найперше це стосується тих регіонів, де діє червона зона.

Міністерство економіки уже розробляє законопроєкт, який стосується підтримки підприємців у регіонах з жорсткими карантинними обмеженнями. Уже найближчим часом його мають скерувати на розгляд до Верховної Ради.

Коронавірус в Україні: останні новини

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З 8 листопада в Україні набула чинності постанова Кабміну про відсторонення невакцинованих осіб від низки державних посад без збереження зарплати. Зокрема на Львівщині у перший же день звільнили 17 посадовців.

У Дії тепер можна отримати сертифікат про одужання від COVID-19, який буде дійсним протягом 90 днів.