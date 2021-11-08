Законопроєкт про підтримку бізнесу буде готовим найближчим часом. Про це президент Володимир Зеленський заявив на селекторній нараді 8 листопада.

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Президент наголосив на важливості підтримки бізнесу

За словами президента Володимира Зеленського підтримка бізнесу в сьогоднішніх умовах є важливою. Найперше це стосується тих регіонів, де діє червона зона.

Міністерство економіки уже розробляє законопроєкт, який стосується підтримки підприємців у регіонах з жорсткими карантинними обмеженнями. Уже найближчим часом його мають скерувати на розгляд до Верховної Ради.

Зверніть увагу! Станом на 8 листопада 16 областей перебувають у червоній зоні. З 15 листопада до цього переліку може доєднатися і Черкаська область, у якій протягом останніх декількох днів зростає кількість хворих.

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