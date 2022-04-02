Економіку доводиться переводити на воєнні рейки та змінювати. У Мінекономіки вже спрогнозували, якого зниження ВВП слід очікувати.

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Наш прогноз зниження ВВП в першому кварталі 2022 року складає 16%, а загальнорічне падіння може сягнути 40%. Найбільше постраждали ті галузі, в яких неможлива дистанційна робота. Наприклад, авіаційні, морські перевезення, сфера послуг, де бізнес працює безпосередньо зі споживачами,

– пояснив заступник мінстра економіки Денис Кудін.

За його словами, останні 10 днів економіка почала оживати, бізнес в безпечних регіонах повертається до роботи, а аграрії розпочали посівну.

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