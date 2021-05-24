Скільки вже становлять збитки держкомпаній Міненерго від початку 2021 року

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38 підприємств, що належать до сфери управління Міністерства енергетики України, відзвітували про чисті збитки на суму більш як 1,6 мільярда гривень, про що міністерство повідомило у звіті за I квартал 2021 року. Однак, не всі компанії виявились збитковими.