Скільки вже становлять збитки держкомпаній Міненерго від початку 2021 року

38 підприємств, що належать до сфери управління Міністерства енергетики України, відзвітували про чисті збитки на суму більш як 1,6 мільярда гривень, про що міністерство повідомило у звіті за I квартал 2021 року. Однак, не всі компанії виявились збитковими.
Показники звіту Міненерго
- 30 підприємств завершило I квартал 2021 року зі збитком на суму 1,614 мільярда гривень.
- 7 підприємств – із прибутком на суму 1,9 мільйона гривень.
- 1 підприємство вважається беззбитковим.
Читайте також Антимонопольний комітет оштрафував енергетичну галузь: хто опинився під приціломЗверніть увагу! За 2020 рік 46 державних підприємств, які належать до сфери управління Міністерства енергетики, відзвітували про сукупні чисті збитки на суму 4,2 мільярда гривень.
Які з 30 компаній отримала найбільші збитки
- Східний гірничо-збагачувальний комбінат – 341,1 мільйона гривень;
- ДП "Первомайськвугілля" – 232,8 мільйона гривень;
- ДП "Львіввугілля" – 209,4 мільйона гривень;
- ДП "Лисичанськвугілля" – 151,6 мільйона гривень;
- ДП "Торецьквугілля" – 147,4 мільйона гривень.
Витрати на працівників за I квартал 2021 року
Середня кількість працевлаштованих осіб на державних підприємствах Міненерго становила близько 43 тисяч осіб. Загальні ж витрати на оплату праці становили 1,7 мільярда гривень.
На що витратили 1,7 мільярда гривень, головні витрати:
- 13,2 тисячі гривень – середньомісячні витрати на працівників;
- 16 тисяч гривень – на адміністративно-управлінський персонал;
- 55,8 тисячі гривень – на директорів енергетичних підприємств.
Рішення РНБО, що стосуються енергетичної галузі
- В січні 2021 року Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про заходи з нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики та промисловості", яким передбачено затвердження державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу до 2026 року для забезпечення фінансування розвитку урановидобувного та уранопереробного державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".
- В грудні 2019 року Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки", яким, зокрема, уряду доручалося опрацювати питання щодо забезпечення енергетичної стійкості України та прийняти рішення.