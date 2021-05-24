Показники звіту Міненерго

  • 30 підприємств завершило I квартал 2021 року зі збитком на суму 1,614 мільярда гривень.
  • 7 підприємств – із прибутком на суму 1,9 мільйона гривень.
  • 1 підприємство вважається беззбитковим.

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Які з 30 компаній отримала найбільші збитки

  • Східний гірничо-збагачувальний комбінат – 341,1 мільйона гривень;
  • ДП "Первомайськвугілля" – 232,8 мільйона гривень;
  • ДП "Львіввугілля" – 209,4 мільйона гривень;
  • ДП "Лисичанськвугілля" – 151,6 мільйона гривень;
  • ДП "Торецьквугілля" – 147,4 мільйона гривень.

Витрати на працівників за I квартал 2021 року

Середня кількість працевлаштованих осіб на державних підприємствах Міненерго становила близько 43 тисяч осіб. Загальні ж витрати на оплату праці становили 1,7 мільярда гривень.

На що витратили 1,7 мільярда гривень, головні витрати:

  • 13,2 тисячі гривень – середньомісячні витрати на працівників;
  • 16 тисяч гривень – на адміністративно-управлінський персонал;
  • 55,8 тисячі гривень – на  директорів енергетичних підприємств. 

Рішення РНБО, що стосуються енергетичної галузі 

  • В січні 2021 року Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про заходи з нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики та промисловості", яким передбачено затвердження державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу до 2026 року для забезпечення фінансування розвитку урановидобувного та уранопереробного державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".
  • В грудні 2019 року Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки", яким, зокрема, уряду доручалося опрацювати питання щодо забезпечення енергетичної стійкості України та прийняти рішення.