Деталі майбутньої угоди

Нині ще не відомі умови угоди, лише, що компанія Kaspi.kz викуповує всі 100% Portmone Group у нинішнього власника, інвестиційної компанії Dragon Capital. Операцію планують закрити до кінця 2021 року, вважають у виданні ANI.

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Оскільки, відповідні запити вже направлені до Антимонопольного комітету України та у Національний банк України.

Чому для Kaspi.kz важлива угода з Portmone Group

Оскільки, сервіс Portmone є партнером Visa й Mastercard, то угода дозволить казахській компанії Kaspi.kz відразу ж отримати ліцензії для роботи з міжнародними платіжними системами в Україні, що згадані вище.

Сервіс Portmone: факти

Українська міжбанківська платіжна система та один з найбільших гравців на ринку.

Була заснована Ігорем Горіним у 2002 році.

У 2013 році її придбала інвестиційна компанія Dragon Capital. Сума угоди тоді не повідомлялася, однак джерела на ринку припускали, що швидше за все, актив придбали з метою перепродажу в майбутньому.

Що відомо про казахську компанію Kaspi Pay

Компанія Kaspi Pay належить найбільшій фінтех-компанії Казахстану – Kaspi.kz, що позиціонує себе, як додаток Super App у якому доступні десятки різних функцій. Зокрема, платіжна система, банківські продукти, маркетплейс тощо.

У жовтні Kaspi.kz провела IPO в Лондоні, в ході якого:

залучили 870 мільйонів доларів,

капіталізація склала до 6,5 мільярдів доларів.

Завдяки зростанню фінансових показників, капіталізація Kaspi.kz зросла до 13 мільярдів доларів. Також компанія розширюється географічно й вже відомо, що новою країною стане Україна.

Зверніть увагу! Компанія Mastercard повідомила, що запускає новий сервіс безконтактних оплат спільно з брендом швейцарських годинників Swatch – SwatchPAY. Сервіс буде альтернативою Apple Pay, Garmin Pay та Google Pay, які вже діють в Україні.