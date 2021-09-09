Мільйони гривень в бюджет, – Жмеренецький розповів про економічний ефект від криптовалюти

Законопроєкт щодо віртуальних активів дозволить регулювати криптовалюту в Україні. Водночас від нього очікують економічного ефекту – впливу на ВВП зокрема.

Про це в ефірі 24 каналу розповів один зі співавторів закону щодо криптовалюти, депутат від "Слуги народу" Олексій Жмеренецький. Навіть поверхневі підрахунки, за його словами, вказують на те, що в день відбуваються операції з віртуальними активами на 1 мільярд гривень.

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Він зазначив, що приблизно 2 мільярди доларів лежать "мертвим вантажем" на гаманцях – ці гроші не працюють в економіці.

Лише з одного мільярда гривень, якщо він буде нормально оподатковуватись – не за повною ставкою, бо там є свої нюанси, але хоча б по 5% як зараз оподатковуються ФОПи – то це мільйони гривень надходжень в бюджет,

– сказав співавторів закону щодо криптовалюти.

Олексій Жмеренецький додав, що у разі якщо 2 мільярди доларів підуть в економіку – вони матимуть мультиплікаційний ефект і збільшать ВВП України на декілька десятків мільйонів доларів.

Законопроєкт покликаний детінізувати економіку

Наразі вже декілька десятків депутатів і посадовців різних рівнів проходять повну перевірку Національного агентства з питань запобігання корупції якраз з приводу задекларованих біткойнів і криптовалют. У них – реально великі проблеми, тому що потрібно показати ідентифікатор цих віртуальних валют, сказав Жмеренецький.

"Якщо людина була вже посадовцем, не мала право отримувати відповідні доходи, але вони у неї з'явились у цьому гаманці – то це незаконне збагачення або ще якась корупційна дія. Тобто проблеми у них вже були і законопроєкт лише полегшує цю перевірку", – пояснив депутат.

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На наступний цикл декларування за законом вимагатимуть вказання відкритого ідентифікатора щодо гаманця у криптовалюті. Чиновник не зможе уникати декларування чи повної перевірки посилаючись на те, що він нібито не захоче надати такий ідентифікатор.

Але це лише невеликий блок цього законопроєкту який стосується декларування. Насправді сам законопроєкт покликаний детінізувати економіку,

– заявив Олексій Жмеренецький.

Депутат додав, що законопроєкт стосується ширшого кола людей, підприємців, які користуються віртуальними активами, але досі не мали змогу працювати з міжнародними біржами, легально обмінювати віртуальні активи на гроші. Якраз за допомогою цього законопроєкту вони зможуть це робити.

Жмеренецький про криптовалюту в Україні: дивіться відео 24 каналу

Криптовалюта в Україні: коротко