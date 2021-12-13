Збитки Національної енергетичної компанії за 9 місяців 2020 року становив 28,5 мільярда гривень, що майже вдесятеро вище за показник 2021 року . Про це мовиться у звіті про виконання фінансового плану підприємства.
До теми В Україні через відсутність палива не працюють 20 блоків і 1 корпус ТЕС та ТЕЦ
Мільярдні збитки "Укренерго"
У 2021 році компанія, після збитків 2020 року, тимчасово вийшла на прибутки, і за підсумками півріччя заробила 306,7 мільйона гривень. Проте збиток 3 кварталу призвів до фінансового результату за січень – вересень у 2,7 мільярда гривень,
– мовиться у повідомленні.
Причинами збитковості в компанії назвали сезонне збільшення генерації відновлювальних джерел енергії, перед якими компанія має спецзобов'язання
Станом на вересень 2021 року, компанія мала 77 мільярдів гривень фінансових зобов'язань та забезпечень, частина з яких була перед виробником відновлювальних джерел енергії.
Останні новини щодо компанії та електроенергії
- Компанія "Укренерго" отримає нову наглядову раду, адже саме такою була вимога Міжнародного валютного фонду.
- Зокрема міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що обрання професійної наглядової ради сприятиме прозорості діяльності та зменшенню корупційних ризиків.
- 6 грудня у Міненергетики розповіли, що через відсутність палива не могли працювати 20 блоків і 1 корпус теплових електростанцій і теплоелектроцентралей загальною потужністю 7,26 гігават. Зокрема загальні запаси вугілля на складах ТЕС становлять 414,9 тисячі тонн, зокрема газового – 318,9 тисячі тонн та антрацитового – 96 тисяч тонн.
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