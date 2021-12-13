Збитки Національної енергетичної компанії за 9 місяців 2020 року становив 28,5 мільярда гривень, що майже вдесятеро вище за показник 2021 року . Про це мовиться у звіті про виконання фінансового плану підприємства.

До теми В Україні через відсутність палива не працюють 20 блоків і 1 корпус ТЕС та ТЕЦ

Мільярдні збитки "Укренерго"

У 2021 році компанія, після збитків 2020 року, тимчасово вийшла на прибутки, і за підсумками півріччя заробила 306,7 мільйона гривень. Проте збиток 3 кварталу призвів до фінансового результату за січень – вересень у 2,7 мільярда гривень,

– мовиться у повідомленні.

Причинами збитковості в компанії назвали сезонне збільшення генерації відновлювальних джерел енергії, перед якими компанія має спецзобов'язання

Станом на вересень 2021 року, компанія мала 77 мільярдів гривень фінансових зобов'язань та забезпечень, частина з яких була перед виробником відновлювальних джерел енергії.

Зверніть увагу! У жовтні 2021 року Кабмін надав "Укренерго" держгарантію на випуск облігацій на суму у майже 23 мільярдів гривень. Ці гроші мали піти на погашення заборгованості за "зеленим" тарифом. Мовиться про погашення заборгованості за договорами, укладених держпідприємством "Гарантований покупець" з виробниками електроенергії.

Останні новини щодо компанії та електроенергії

Компанія "Укренерго" отримає нову наглядову раду, адже саме такою була вимога Міжнародного валютного фонду.

Зокрема міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що обрання професійної наглядової ради сприятиме прозорості діяльності та зменшенню корупційних ризиків.

6 грудня у Міненергетики розповіли, що через відсутність палива не могли працювати 20 блоків і 1 корпус теплових електростанцій і теплоелектроцентралей загальною потужністю 7,26 гігават. Зокрема загальні запаси вугілля на складах ТЕС становлять 414,9 тисячі тонн, зокрема газового – 318,9 тисячі тонн та антрацитового – 96 тисяч тонн.

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