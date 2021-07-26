Витрати на Олімпіаду-2020

Рішення стосовно перенесення Олімпіади-2020 обійшлося оргкомітету в 3,3 мільярда доларів, а кошторис, згідно з офіційними даними, перевищив 15,9 мільярда доларів. Таким чином, Олімпіада в Токіо стала найдорожчою в історії літніх Ігор, перевершивши рекорд Лондона-2012, коли йшлось про 14,9 мільярда доларів.

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Нагадаємо, що у 2013 році бюджет Ігор в Токіо становив 7,3 мільярда доларів, а у 2019 році – 12,6 мільярда доларів.

Розрахунки аудиторської ради Японії

Національна аудиторська рада Японії ще у 2018 році оцінила витрати у 26,3 мільярда доларів. Однак, через рік рада повідомила, що владою було виділено додатково ще 9,7 мільярда доларів, які належать до олімпійських витрат, які не були включені в цю статтю.

Губернатор Токіо Юріко Коїке ще до пандемії заявляла, що місто витратить додатково суму у близько 7,4 мільярда доларів на підготовку до олімпійських ігор, яка також не була врахована.

За оцінками аналітиків, загальна сума витрат Японії становитиме близько 28 мільярдів доларів.

Цікавий факт. Це перше в історії відкриття ігор, на якому не було глядачів через ризик поширення коронавірусної інфекції. Що стосується кількості високопоставлених гостей, то їх буде менше тисячі осіб, передає видання Kyodo.

Об'єкти, які побудували до Олімпіади-2020

Загалом, до Олімпіади було побудовано вісім нових об’єктів – і в усіх був перевищений бюджет. Варто зазначити, що кошториси на будівництво об’єктів вплинули на збільшення бюджету.

Національний стадіон – головна арена олімпійських ігор першочергово повинна була обійтись у 1,4 мільярда доларів, однак після представлення другого футуристичного проєкту, вартість збільшилась до 2 мільярдів доларів . Стадіон був побудований на місці Олімпійського стадіону Ігор 1964 року й вміщує 80 тисяч осіб.

– головна арена олімпійських ігор першочергово повинна була обійтись у 1,4 мільярда доларів, однак після представлення другого футуристичного проєкту, вартість збільшилась до . Стадіон був побудований на місці Олімпійського стадіону Ігор 1964 року й вміщує 80 тисяч осіб. Олімпійське селище , що складається з 21 будівлі та є одним з важливих об'єктів Олімпіади-2020, обійшлось у 2 мільярди доларів . Очікувалося, що вже до кінця 2020 року проєкт почне окупатися внаслідок продажу апартаментів. Однак через перенесення змагань село рік простояло порожнім.

, що складається з 21 будівлі та є одним з важливих об'єктів Олімпіади-2020, обійшлось у . Очікувалося, що вже до кінця 2020 року проєкт почне окупатися внаслідок продажу апартаментів. Однак через перенесення змагань село рік простояло порожнім. Гімнастичний зал , який обійшовся країні у 200 мільйонів доларів замість запланованих 81 мільйони доларів.

, який обійшовся країні у замість запланованих 81 мільйони доларів. Арена для гри в бадмінтон – 330 мільйонів доларів .

– . Волейбольний стадіон – 340 мільйонів доларів .

– . Центр водних видів – 540 мільйонів доларів.

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Збитки через епідемію коронавірусу

Повернення квитків

Безперечно фактором, котрий суттєво повпливав на збитковість Олімпіада-2020 – коронавірус. Відтак, гроші за 4,48 мільйона проданих квитків довелось повернути, а через закриття трибун організатори недорахувалися близько 800 мільйонів доларів.

Японські вболівальники будуть допущені тільки на стадіони, які розташовані в префектурах Міягі, Ібаракі та Сідзуока, але в кількості, що не перевищує 50% від місткості арени чи не більше ніж 10 тисяч осіб.

Закриття кордонів

З урахуванням закриття кордонів для іноземців, проведення змагань без уболівальників і перенесення Ігор загальні втрати для економіки Японії оцінюються від 6,3 мільярда доларів до 23 мільярдів доларів. Разом з тим закриття кордонів для іноземних уболівальників позбавило економіку близько 1,4 мільярда доларів, а заборона на відвідування трибун японцями — додатково 1,3 мільярда доларів.

Скасування Олімпіади-2020

У разі скасування Олімпіади-2020 збитки Японії могли б становити від 17 мільярді доларів до 40 мільярді доларів, а страхові відшкодували склали б лише близько 3 мільярдів доларів. Однак Міжнародний олімпійський комітет (МОК) витратив на страховку від форс-мажорних ситуацій 800 мільйонів доларів, а оргкомітет – 650 мільйонів доларів.

Скільки планувала Японія заробити завдяки Олімпіаді-2020

До рішення про перенесення організатори планували заробити в короткостроковій перспективі близько 6,7 мільярда доларів коштом:

спонсорської підтримки – 60 локальних спонсорів виплатили рекордні в олімпійській історії 3,3 мільярда доларів, після перенесення вони виділили додатково ще 200 мільйонів доларів;

від продажу квитків – 850 мільйонів доларів;

додаткових доходів – 700 мільйонів доларів;

інших статей – 400 мільйонів доларів.

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Прогнозований прибуток

Організаційний комітет отримає від МОК частки від продажу телеправ. За попередніми оцінками – не менше 800 мільйонів доларів, виплат всесвітніх партнерів МОК – 500 мільйонів доларів.

Також очікується переказ від провідної олімпійської організації – 800 мільйонів доларів, як частки маркетингових доходів і компенсації витрат на приймання офіційних осіб.