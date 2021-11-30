Мільярдні прибутки: у "Нафтогазі" розповіли скільки заробили за III квартал 2021 року
30 листопада 2021 , 12:14Читать новость на русском
Джерело:НАК "Нафтогаз"
Чистий прибуток НАК "Нафтогаз" у III кварталі склав понад 2 мільярди гривень. Прикметно, що торік за аналогічний проміжок компанія прозвітувала про збитки у майже 2 мільярди гривень.
Показові дані "Нафтогазу"
- Прибуток за III квартал 2021 року – 2,5 мільярди гривень.
- Збиток у III кварталі 2020 року – 1,8 мільярда гривень.
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Результати діяльності компанії за аналогічний період минулого року характеризуються збитками в сумі 1,8 млрд грн,
– зазначили в "Нафтогазі.
Також у НАК розповіли, що консолідована фінансова звітність, яка охоплює групу компаній, які контролює НАК, буде оприлюднена найближчим часом.
"Перевірена аудиторами фінансова звітність за результатами 2021 року буде опублікована у 2022 році у терміни, визначені законодавством", – йдеться у повідомленні на сайті НАК.Цікаво! За результатами першого півріччя 2021 року найбільший прибуток отримала держкомпанія Укргідроенерго (6,2 мільярда гривень), а найбільш збитковим виявилось підприємством "Укрзалізниця". Більше про прибутки та збитки найбільших держпідприємств, розповідали тут.