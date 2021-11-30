Показові дані "Нафтогазу"
- Прибуток за III квартал 2021 року – 2,5 мільярди гривень.
- Збиток у III кварталі 2020 року – 1,8 мільярда гривень.
Важливо У "Нафтогазі" заперечили заяву місцевої влади стосовно "пільгового" газу
Результати діяльності компанії за аналогічний період минулого року характеризуються збитками в сумі 1,8 млрд грн,
– зазначили в "Нафтогазі.
Також у НАК розповіли, що консолідована фінансова звітність, яка охоплює групу компаній, які контролює НАК, буде оприлюднена найближчим часом.
"Перевірена аудиторами фінансова звітність за результатами 2021 року буде опублікована у 2022 році у терміни, визначені законодавством", – йдеться у повідомленні на сайті НАК.