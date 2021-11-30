Показові дані "Нафтогазу"

Прибуток за III квартал 2021 року – 2,5 мільярди гривень.

за III квартал 2021 року – 2,5 мільярди гривень. Збиток у III кварталі 2020 року – 1,8 мільярда гривень.

Важливо У "Нафтогазі" заперечили заяву місцевої влади стосовно "пільгового" газу

Результати діяльності компанії за аналогічний період минулого року характеризуються збитками в сумі 1,8 млрд грн,

– зазначили в "Нафтогазі.

Нагадаємо, що за результатами І кварталу 2021 року найбільш прибутковим серед держпідприємств був "Нафтогаз". Прибуток склав 12,6 мільярда гривень.

Також у НАК розповіли, що консолідована фінансова звітність, яка охоплює групу компаній, які контролює НАК, буде оприлюднена найближчим часом.

"Перевірена аудиторами фінансова звітність за результатами 2021 року буде опублікована у 2022 році у терміни, визначені законодавством", – йдеться у повідомленні на сайті НАК.

Цікаво! За результатами першого півріччя 2021 року найбільший прибуток отримала держкомпанія Укргідроенерго (6,2 мільярда гривень), а найбільш збитковим виявилось підприємством "Укрзалізниця". Більше про прибутки та збитки найбільших держпідприємств, розповідали тут.