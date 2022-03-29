Шмигаль повідомив, що за березень вдасться виконати понад 70% доходів до державного бюджету. Проте у квітні ситуація може бути гіршою.

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Шмигаль про державний бюджет

За словами очільника уряду, українські підприємства дуже відповідально ставляться до сплати податків, то цю статтю бюджету вдалося перевиконати. Тоді як основна стаття просідання державного бюджету – це митниця. Завдяки цьому держава може виконувати свої соціальні зобов'язання.

Щодо ситуації у наступному місці, то показники щодо надходження до бюджету можуть бути гіршими, адже економіка України лише відновлюється від шоку. Задля стимулювання цієї сфери цього місяця Кабмін вирішив повністю відкрити митницю. Крім того, почала працювати нова податкова система – 2% з обігу. Відповідно у короткостроковій перспективі результатом цього може стати скорочення доходів державного бюджету майже вдвічі.

Проте навіть за цього сценарію чітко варто розуміти, що грошей на всі першочергові статті в Україні вистачить. За словами Шмигаля, це стосується планування на наступні 2 – 3 місяці. Йдеться про:

армію,

соціальні виплати,

медицину,

інші захищені статті бюджету.

Шмигаль також повідомив, що від МВФ Україна отримала до 1,4 мільярда доларів, а від ЄС – 1,2 мільярда доларів. До того ж держава має доступ до кредитів та грантів. Загалом йдеться про суму у понад 3 мільярди доларів. Глава Кабміну повідомив, що ще приблизно 10 мільярдів доларів наразі "працюють". За його словами, це є подушка безпеки для України. Ці гроші планують використати для покриття дефіциту бюджету.

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