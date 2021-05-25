Про це радник голови Офісу Президента повідомив у ході свого виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Земля" під час панелі "Напередодні запуску ринку землі".

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З моєї точки зору, реформа повільна й обрізана. Економічний розвиток буде повільнішим. Але він все одно буде. За нашими розрахунками (Київської школи економіки), навіть такий варіант реформи у наступні роки додасть приблизно 2 мільярдів доларів. Тобто близько 1,5% ВВП,

– сказав він.

Реформа дозволить всім ставати багатшими

Тимофій Милованов зазначив, що реформа дозволить тим людям, які сьогодні працюють і мають землю у своїй власності, отримувати фінансування під заставу цієї землі "за білими, а не за сірими схемами".

Це важливо, бо дозволить підняти продуктивність виробництва на землі та потроху ставати всім багатшими. І місцевим громадам, тому що вони будуть збирати більше податків. І отримуватимуть більше інвестицій в землю,

– наголосив економіст.

Радник глави ОП зауважив, що "дуже позитивно" дивиться на "цю історію" і сподівається, що все буде добре.

"Будемо моніторити, як земля продається"

Він додав, що потрібно пильно слідкувати за тим, щоб при запуску земельної реформи не було рейдерства та інших зловживань. На його думку, у цьому правоохоронцям допоможе обмеження купівлі в одні руки 100 тисяч гектарів.

Ця реформа з обмеженням 100 гектарів землі в одні руки гарантує, що якщо і будуть намагатися захопити землю, це будуть робити через якихось людей, у них обмежені обсяги будуть, треба мати систему підставних осіб – це Міністерство юстиції та правоохоронні органи побачать в реєстрах,

– підсумував Тимофій Милованов.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський 24 травня підписав законопроєкт №2194. Це – один з ключових елементів земельної реформи в Україні.

Що треба знати про ринок землі в Україні / Інфографіка 24 каналу