У РНБО пообіцяли провести перевірку приватизованої у 1990-х роках власності. Тимофій Милованов вважає справедливим те, що унаслідок цього частина підприємців може втратити придбане нечесним шляхом майно.

Радник глави Офісу Президента зазначив, що до решти можна застосувати "нульову декларацію". Про це ексміністр економіки повідомив в ефірі одного з телеканалів.

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Перегляд приватизації – означає перевірити, де було порушено право власності, зокрема держави. Але перевіряти потрібно найбільш неприпустимі випадки – там, де вкрали підприємства та де в них не інвестували та не вкладали, там, де по суті грабували Україну,

– наголосив Тимофій Милованов.

Один з прикладів – Запорізький алюмінієвий комбінат

Він розповів, що має на увазі, наприклад, Запорізький алюмінієвий комбінат, який колись викупила російська компанія "Русал" і фактично знищила.

Підприємство все ж таки вдалося повернути у власність Україні, але воно майже зруйноване.

Саме такі чи подібні випадки, коли по суті підприємства руйнувалися, а не розбудовувалися, мають бути переглянуті. Це важливо для економіки,

– зауважив ексміністр.

Нульова декларація

Водночас Тимофій Милованов додав, що до підприємців, які приватизували підприємство з порушеннями чи не доплатити за нього, але розвивали його, можна застосувати "нульову декларацію".

Важливо, щоб підприємство працювало, створювало робочі місця і платило податки.

Зверніть увагу! Рада нацбезпеки 19 лютого доручила повернути у державну власність нафтопродуктопровід Самара – Західний напрямок, який присвоїло оточення Віктора Медведчука.

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