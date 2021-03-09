Перевіряти потрібно найбільш неприпустимі випадки, – Милованов про перегляд приватизації 90-х
У РНБО пообіцяли провести перевірку приватизованої у 1990-х роках власності. Тимофій Милованов вважає справедливим те, що унаслідок цього частина підприємців може втратити придбане нечесним шляхом майно.
Джерело:24 канал
Радник глави Офісу Президента зазначив, що до решти можна застосувати "нульову декларацію". Про це ексміністр економіки повідомив в ефірі одного з телеканалів.
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Перегляд приватизації – означає перевірити, де було порушено право власності, зокрема держави. Але перевіряти потрібно найбільш неприпустимі випадки – там, де вкрали підприємства та де в них не інвестували та не вкладали, там, де по суті грабували Україну,
– наголосив Тимофій Милованов.
Один з прикладів – Запорізький алюмінієвий комбінат
Він розповів, що має на увазі, наприклад, Запорізький алюмінієвий комбінат, який колись викупила російська компанія "Русал" і фактично знищила.
Підприємство все ж таки вдалося повернути у власність Україні, але воно майже зруйноване.
Саме такі чи подібні випадки, коли по суті підприємства руйнувалися, а не розбудовувалися, мають бути переглянуті. Це важливо для економіки,
– зауважив ексміністр.
Нульова декларація
Водночас Тимофій Милованов додав, що до підприємців, які приватизували підприємство з порушеннями чи не доплатити за нього, але розвивали його, можна застосувати "нульову декларацію".
Важливо, щоб підприємство працювало, створювало робочі місця і платило податки.
Що відомо про рішення РНБО: коротко
- Правоохоронним органам доручили провести розслідування та з'ясувати причини, за яких державна власність опинилася у приватних руках.
- За рішенням РНБО, Кабмін мав вжити заходи для збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів, що проходять через територію України.
- Мовиться про невідкладне визначення центрального органу виконавчої влади, відповідального за збереження та експлуатацію частини нафтопродуктопроводів.
- А також вжиття заходів для забезпечення захисту економічних інтересів держави.
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