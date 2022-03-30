Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у своїй промові в Берліні.

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Насправді ми, європейці, щонайменше з 2014 року знали… що ми маємо стати повністю незалежними від російського імпорту викопного палива, і було прийнято стратегію щодо диверсифікації нашого імпорту енергоносіїв,

– сказала вона.

Однак Німеччина, як і вся Європа, не впоралася з цим. І зараз відбувається розплата найжорстокішим чином.

Німецька дилема

Німеччина – є однією з найбільш залежних європейських країн від російського газу та її найбільшим імпортером. Зараз перед владою стоїть завдання: зменшити свою залежність від Росії, водночас загнавши власну економіку у рецесію.

Міністр економіки Роберт Хабек також розкритикував попередній німецький уряд.

Енергетична політика – це завжди політика влади, це завжди політика інтересів, отже, завжди політика безпеки. І озираючись назад, майже не вкладається в голові, як ми могли бути такими сліпими, щоб не помічати цього,

– сказав міністр.

З 2014 року Німеччина посилила свою залежність від російського імпорту енергоносіїв, а також схвалила будівництво суперечливого газопроводу "Північний потік-2" з Росії в Німеччину.

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