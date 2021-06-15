Ми зможемо домовитись, – Марченко про співпрацю з МВФ

Попри те, що ми не можемо домовитись з МВФ, вони готові практично подарувати нам приблизно 2 мільярди 700 мільйонів у рамках боротьби з наслідками пандемії. Натомість ми можемо не отримати траншу в межах перемовин.
Водночас нам потрібно якось погасити борг. Міністр фінансів України Сергій Марченко прагматично ставиться до таких речей. Про це розповів у програмі "Перші особи".
Цікаво Мої потреби обмежені, – Марченко відповів, скільки зараз заробляє
Марченко також наголосив, що рішення про 2,7 мільярда від нього не залежить. Тож, він не зовсім сподівається на ці гроші, оскільки невідомо жодних деталей.
Я розраховую, що ми зможемо нарешті домовитись,
– зазначив Марченко.
Він запевнив, що ми зможемо домовитись. Міністр у це твердо вірить.
"У нас тривають постійні перемовини і є розуміння, як ми далі маємо рухатись. Для мене це основний сценарій", – запевнив Марченко.
Співпраця України та МВФ: коротко
- Україна та МВФ підписали меморандум щодо 1,5-річної програми stand-by на суму 5 мільярдів доларів 9 червня 2021 року.
- Тоді ж Україна отримала перший транш розміром у 2,1 мільярда доларів.
- За угодою ще 2020 року мали надати 2 транші, кожен вартий 700 мільйонів доларів. Цього не сталося через невиконання Україною умов МВФ.
- Місія МВФ вже двічі відновлювала роботу в Україні, але жодного разу це не принесло результату. Відтак очікують, що Україна не отримає наступний транш як мінімум до осені.