Водночас нам потрібно якось погасити борг. Міністр фінансів України Сергій Марченко прагматично ставиться до таких речей. Про це розповів у програмі "Перші особи".

Цікаво Мої потреби обмежені, – Марченко відповів, скільки зараз заробляє

Він також додав, що алокація (розподіл, розміщення фінансових ресурсів та інвестицій – 24 канал) можлива. Як і коли вона відбудеться – поки невідомо.

Марченко також наголосив, що рішення про 2,7 мільярда від нього не залежить. Тож, він не зовсім сподівається на ці гроші, оскільки невідомо жодних деталей.

Я розраховую, що ми зможемо нарешті домовитись,

– зазначив Марченко.

Він запевнив, що ми зможемо домовитись. Міністр у це твердо вірить.

"У нас тривають постійні перемовини і є розуміння, як ми далі маємо рухатись. Для мене це основний сценарій", – запевнив Марченко.

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