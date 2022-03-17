Ми ж говорили вам, що "Північні потоки" – це підготовка до війни, – Зеленський до Бундестагу

Україна просила про превентивні санкції. Але нас не слухали і продовжували активно співпрацювати з Росією. Чимало зв'язків з агресором і досі зберігає Німеччина.

Президент Володимир Зеленський звернувся до німецького Бундестагу. Він нагадав, що Україна попереджала про потужну російську зброю, але Німеччина думала в першу чергу про свою економіку.

До теми Зеленський нагадав Німеччині, що вона ще не спокутала провину перед українцями

Коли ми говорили вам, що "Північні потоки" – це зброя й підготовка до великої війни, ми чули у відповідь, що все ж таки це економіка. Економіка. Економіка. А це був цемент для нової стіни,

– заявив Зеленський.

Він нагадав, що Україна зверталася з проханням про введення санкції ще до початку війни. Адже це показало б ворогу, що Європа – це сила. Але Європа, зокрема й Німеччина, затягувала із цим рішенням.

Німеччина все ще працює з Росією

Президент заявив, що Німеччина своїми торговельними маршрутами до Росії звела нову стіну у Європі. Стіну, за якою частина Європи не бачить, що діється і не може сповна відчути те, що сьогодні переживають українці.

Ви – ніби знову за стіною. Так, не Берлінською. Але посеред Європи. Між свободою і неволею. І стіна ця міцнішає з кожною бомбою, яка падає на нашу землю, на Україну. З кожним рішенням, яке не ухвалюється заради миру. Не ухвалюється вами, хоча може допомогти,

– звернувся Зеленський.

Нагадаємо, що саме Німеччина спочатку була противницею відключення Росії від системи SWIFT. А також ця країна продовжує активно купувати російські енергоресурси. Щоправда, обіцяють з часом відмовитися від них.