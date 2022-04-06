Ми загальмували "Північний потік-2" за кілька тижнів до війни, – посол Німеччини

Міжнародні партнери не запроваджували превентивні санкції проти Росії. Проте Німеччина принаймні призупинила "Північний потік-2" ще до повномасштабної війни.

А саме – за декілька тижнів до вторгнення. Про це розповіла пані посол Німеччини Анка Фельдгузен.

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Через риторику Путіна стало зрозуміло, яким може бути ризик через можливе введення цього газогону в експлуатацію,

– заявила Фельдгузен.

Вона також прокоментувала відсутність інших превентивних санкцій проти Росії. Ніхто (не лише Німеччина) не хотів їх впроваджувати, але санкційний список був готовий. Його Європа одразу ж ввела.

Зменшення енергозалежності

До вторгнення Європа погрожувала відключили Росію від системи SWIFT. Але зробила це лише на другий тиждень війни лише з кількома банками. Тож, на жаль, не всі погрози щодо санкцій втілилися в реальність.

Пані посол називає призупинення "Північного потоку-2" одним з кроків з позбавлення енергозалежності від Росії. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що шкодує про свою підтримку "Північного потоку-2".

До війни на німецькому ринку було 55% російського газу. Але вже цього року вони вважають за можливе скоротити цю частку до 30%, тобто майже удвічі. А до середини 2024 року Німеччина планує остаточно позбутися своєї залежності.



Залежність Європи від російського газу / Інфографіка 24 каналу

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