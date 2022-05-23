Ми пропонуємо всім компаніям, які виходять з Росії, ринок України, – Зеленський

Зеленський заявив, що Україна пропонує розвиток на своєму ринку компаніям, які виходять з Росії. Відтак іноземні бренди отримають доступ до спільного ринку Європи.

Окрім того, іноземні компанії матимуть доступ до 40 мільйонів споживачів. Про це Зеленський заявив під час звернення на економічного форуму в Давосі 23 травня, повідомляє 24 канал.

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З нашого боку пропонуємо кожній компанії, яка залишає російський ринок, продовжити діяльність в Україні. Ви отримаєте доступ не тільки на наш ринок обсягом 40 мільйонів споживачів, а й доступ до спільного ринку Європи,

– заявив Зеленський.

Президент України наголошує, що в такий спосіб усі бренди лише розвинуться і покращаться. Адже кожна компанія реально підтримає захист свободи у світі.

Він додав, що наші представники в Давосі можуть ознайомити кожен бренд з перспективами, які Україна відкриває для бізнесу.

Пропозиція Зеленського відновити Україну разом

Президент України запропонував світові й, Швейцарії зокрема, долучитися до відбудови України після війни.

Обсяг робіт – колосальний. Маємо більше ніж пів трильйона доларів збитків. Десятки тисяч об'єктів зруйновані. Потрібно відбудувати цілі міста, цілі галузі. Ми пропонуємо спеціальну, історичну, вагому модель відбудови, коли у кожної з країн-партнерів або у міст-партнерів або у компаній-партнерів буде можливість взяти шефство над тим чи іншим регіоном України: містом, громадою або галуззю,

– розповів Зеленський.

За словами президента, Британія, Данія та Європейський союз вже обрали для себе конкретний напрямок для шефства. Завдяки такій моделі, післявоєнне відновлення може стати швидким та ефективним.

Це чудова можливість для економічного стрибка у світі. І перша найбільша можливість відбудови економіки в Європі за весь час після Другої світової війни.

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