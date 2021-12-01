Ми у постійному діалозі з малим бізнесом, – Гетманцев показав роз'яснення щодо РРО

Данило Гетманцев звернувся до підприємців, які вийшли на мітинги за скасування фіскалізації. Він наголосив, що цього не буде.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики наголосив, що система фіскалізації таки набуде чинності з 1 січня 2022 року.

До теми РРО та перевірки: у податковій розповіли, чого чекати ФОПам у 2022 році

Гетманцев роз'яснив про РРО

Нардеп зазначив, що система проста та доступна. Вона не вимагає обліку залишків та приходу товару, окрім ювелірки, електроніки та ліків.

Також РРО не обов'язково встановлювати у селах та у деяких інших випадках, передбачених постановою.

Нардеп звернувся до протестувальників

Гетманцев заявив, що усі, хто намагається переконати у протилежному щодо РРО нібито є шахраями.

Вони заробляють конкретні гроші на вас та ваших протестах... Ми перебуваємо в постійному діалозі з малим бізнесом щодо покращення/спрощення системи РРО, але ніколи не обговорюватимемо відстрочення системи,

– додав політик.

Тому Гетманцев закликав встановлювати РРО та спокійно займатись бізнесом. Крім того, він оприлюднив детальні роз'яснення.

Що відомо про запровадження касових апаратів

У вересні 2019 року парламент прийняв закон про внесення змін до закону про застосування касових апаратів.

Відтак підприємства, що пов'язані з торгівлею, громадським харчуванням або наданням послуг повинні мати фізичний або електронний касовий апарат.

З 1 серпня в Україні ввели можливість використання програмних розрахунково-касових апаратів.